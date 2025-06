POL-NI: Polizei über Amt nicht erreichbar

Bückeburg (ots) - (Kun) Die Polizei Bückeburg sucht den Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch, den 25.06.2025 zwischen 09:05 und 18:10 Uhr in Straße Oberwallweg Höhe Hausnummer 5a in Bückeburg ereignete. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen geparkten schwarzen Opel Astra an dem vorderen Stoßfänger und entfernte sich anschließend unerlaubt ...

