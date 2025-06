Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Täterfestnahme nach Brandlegung

Bückeburg (ots)

(ma)

Um 22.24 Uhr ist der Polizei Bückeburg gestern eine in Brand geratene Papierrestmülltonne in der Röntgenstraße in Bückeburg gemeldet worden. Die Restmülltonne löschte zunächst ein Anwohner mit seinem Feuerlöscher, wobei auch die Feuerwehr Bückeburg hinzugezogen werden musste.

Zeugenaussagen und polizeiliche Folgeermittlungen führten zu einer zeitnahen Festnahme eines 23jährigen Bückeburger in unmittelbarer Tatortnähe.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bückeburg ist die Wohnung des Bückeburger durchsucht worden, wobei diverse Beweismittel sichergestellt werden konnten.

In einer ersten polizeilichen Vernehmung ist die vorsätzliche Brandlegung durch den Bückeburger eingeräumt worden, der bereits am 16.04.2025 durch die Polizei Bückeburg nach einer Brandstiftung an einem Pkw, ebenfalls in der Röntgenstraße, festgenommen wurde.

Bei der gestrigen Brandlegung handelt es sich um eine Sachbeschädigung durch Feuer.

Aktuell befindet sich der Festgenommene bei der Polizei Bückeburg.

Die Ermittlungen werden in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bückeburg fortgesetzt

