POL-NI: Verkehrsunfallflüchtiger ermittelt

Stadthagen (ots) - (Thi) Die Polizei Stadthagen sucht den Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Freitag den 20.06.2025 zwischen 11:20 und 13 Uhr auf dem Parkplatz an der Schulstraße 28 in Stadthagen ereignete. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen geparkten weißen Ford Fiesta an der Beifahrerseite und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. ...

