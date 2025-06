POL-NI: Trunkenheit im Verkehr

Steyerberg (ots) - (Thi) Am 24.06.2025 wurde der Polizei Stolzenau gegen 11:55 Uhr ein Ladendiebstahl beim "Penny-Markt" an der Stolzenauer Straße in Steyerberg gemeldet, bei dem der Beschuldigte mit einem orangenen Transporter geflüchtet sein sollte. Beamte der Polizei Stolzenau konnten das Fahrzeug auf der Stolzenauer Straße feststellen und kontrollieren. Im ...

mehr