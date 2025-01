Polizei Köln

POL-K: 250124-3-K Brand in Lagerhalle - Kriminalpolizei sucht Zeugen zum Vorfall in Gremberghoven

Köln (ots)

Nach dem Brand in einer Lagerhalle für Autozubehör am Donnerstagabend (23. Januar) in Köln-Gremberghoven sucht die Kriminalpolizei dringend Zeugen. Ein Zeuge hatte gegen 21.15 Uhr die Feuerwehr in die Hansestraße gerufen, als er bemerkte, dass ein Feuer in der Lagerhalle ausgebrochen war. Im Gebäude entstand leichter Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Das Kriminalkommissariat 15 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Ermittler überprüfen derzeit unter anderem die Spurenlage am Brandort und gehen ersten Hinweisen nach, die auf eine vorsätzliche Brandstiftung hindeuten.

Darüber hinaus besteht nach aktuellem Stand kein Zusammenhang zu den Bränden vom 19. Januar.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 15 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (bg/al)

