POL-K: 250124-2-K Tötungsdelikt vor Fitness-Studio in Köln-Kalk am 22.10.24 - Öffentlichkeitsfahndung der Ermittlungsgruppe "Kalasch" (Teil der EG "Fusion")

Nachtrag zu den Pressemitteilungen Ziffer 5 vom 22.10.2024, Ziffer 4 vom 23.10.2024 und Ziffer 1 vom 30.10.2024

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5892847 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5893580 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5898365

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Bei den Ermittlungen nach den tödlichen Schüssen auf einen 32-Jährigen vor einem Fitness-Studio in Kalk (22. Oktober) hat die Kripo Köln Hinweise auf einen Mann erhalten, mit dem der spätere Geschädigte an einem Tag kurz vor den Schussabgaben auf ein Wohnhaus an der Servatiusstraße (Ostheim) am 29. August eine Auseinandersetzung auf der Kalker Hauptstraße gehabt haben soll. Der dunkelhaarige, schlanke und etwa Anfang-20-Jährige mit Schnurr- und Kinnbart war zu diesem Zeitpunkt mit schwarzer Kappe, schwarzem Schal oder Loop, schwarzer Jacke mit Buchstaben auf der Brust, dunkler Hose sowie schwarzen Nike-Schuhen bekleidet. Diesen Mann sucht die Polizei als Zeugen.

Fotos von ihm sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/157533

Das Kriminalkommissariat 21 fragt: Wer kennt den Mann? Wer kann Angaben zu seiner Identität und seinem Aufenthaltsort machen? Wer hat den Vorfall beobachtet? Um Hinweise wird dringend gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/de)

