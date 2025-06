POL-NI: Diebstahl auf vier Baustellen einer Firma

Nienburg (ots) - (Kun) Am Montag, den 23.06.2025 um 07:50 Uhr kam es in Nienburg auf der B6 in Höhe Abfahrt Langendamm in Fahrtrichtung Bremen zu einem Auffahrunfall mit drei PKW. Es kamen verkehrsbedingt an einer roten Ampel eine 27-Jährige aus Neustadt a.R. und ein 30-Jähriger aus Hannover zu stehen. Eine 45-Jährige aus Marklohe übersah die rote Ampel und die stehenden PKW und fuhr ungebremst auf den PKW des Hannoveraners auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf den ...

mehr