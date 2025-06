Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Nienburg (ots)

(Thi) Am 23.06.2025 erschien das 20-jährige Opfer bei der Polizei Nienburg um Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung zu erstatten.

Am Samstag den 21.06.2025 habe ein bislang unbekannter Mann dem Opfer eine Glasflasche in das Gesicht geschlagen. Der 20-Jährige erlitt dadurch erhebliche Verletzungen am Kopf und wurde von zwei Passenten in ein Krankenhaus begleitet.

Die Tat ereignete sich zwischen 3:00 und 3:45 Uhr in Nienburg an der Leinstraße 11 vor dem dortigen "Baba´s Cafè Bistro Bar".

Zeugen, Hinweisgeber und die beiden Passanten werden gebeten sich bei der Polizei Nienburg unter der 05021-92120 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell