Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pedelec-Fahrer kommt durch Unfall zu Fall

Heemsen (ots)

(Kun) Zu einem Unfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Auto kam es am Montag, dem 23.06.2025 um 09:45 Uhr in Heemsen an der Hauptstraße Höhe Einmündung Tannenweg. Eine 73-jährige PKW-Fahrerin aus Nienburg übersah den vorfahrtsberechtigten 69-jährigen Pedelec-Fahrer aus Bremen der unerlaubt den dortigen Gehweg befuhr. Der Pedelec-Fahrer kam durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankhaus transportiert. Am Fahrzeug und am Pedelec entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell