Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Raub mit Messer

Heemsen (ots)

(Kun) Am 23.06.2025 um 21:30 Uhr kam es in Heemsen auf der Dorfstraße zu einem Raub mit Messer auf einen Pizza-Auslieferungsfahrer. Das 28-jährige Opfer aus Steimbke parkte sein Fahrzeug an einem Feldweg, da er seiner Notdurft nachkommen wollte. Zu diesem Zeitpunkt kamen drei Personen auf Motocross-Maschinen aus dem Feldweg und hielten auf Höhe des Opfers. Eine männliche Person forderte unter Vorhalt eines Messers von dem Opfer sich, mit dem Bauch nach unten, auf den Boden zu legen. Aus dem Auslieferungsfahrzeug wurde anschließend eine Geldbörse mit Bargeld in einem dreistelligen Bereich entwendet. Die 3 Personen entfernten sich anschließend mit den Maschinen. Mutmaßlich waren alle Täter männlich. Die Motorcross-Maschinen hatten alle kein Kennzeichen. Zwei Personen trugen Crosshelme, der Dritte einen Rollerhelm. Weiterhin konnte ein orangefarbener Schriftzug auf einer der Motocross- Maschinen wahrgenommen werden. Hinweisgeber und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Motorcross-Maschinen und oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hoya unter 04251-67280 zu melden.

