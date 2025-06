Nienburg (ots) - (Kun) Ein 42-jähriger Nienburger hat am Sonntag, den 22.06.2025 gleich zweimal einen Diebstahl begangen. Zunächst entwendete der jetzige Beschuldigte am Nachmittag ein E-Bike auf dem Parkplatz des Landkreises in Nienburg. Dieses befand sich verschlossen auf einem am Auto montierten Fahrradträger. Das Schloss des Fahrradträgers wurde aufgebrochen und zwei Schnellverschlüsse für die Reifen wurden ...

mehr