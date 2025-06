Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ein Täter, zwei Diebstähle und zwei Strafanzeigen

Nienburg (ots)

(Kun) Ein 42-jähriger Nienburger hat am Sonntag, den 22.06.2025 gleich zweimal einen Diebstahl begangen. Zunächst entwendete der jetzige Beschuldigte am Nachmittag ein E-Bike auf dem Parkplatz des Landkreises in Nienburg. Dieses befand sich verschlossen auf einem am Auto montierten Fahrradträger. Das Schloss des Fahrradträgers wurde aufgebrochen und zwei Schnellverschlüsse für die Reifen wurden durchgeschnitten. Der Versuch ein weiteres E-Bike von dem Fahrradträger zu entwenden gelang aus bislang ungeklärten Gründen nicht. Der 55-jährige Eigentümer des E-Bikes aus Bremen bemerkte den Diebstahl gegen 17 Uhr und gab gegen 18 Uhr die Anzeige bei der Polizei in Nienburg auf. Dem Beschuldigten reichte das E-Bike nicht und er nutze zwischen 18:45 Uhr und 19:00 Uhr an einem Kiosk in der Verdener Straße 2 eine günstige Gelegenheit aus und entwendete von einem 16-jährigen Nienburger das Mobiltelefon. Diesen Diebstahl konnte die Überwachungskamera des Kiosks aufnehmen. Durch diese Videoaufzeichnungen, Fahndungsmaßnahmen und gezielten Ermittlungen gelang es den Beamten der Polizei Nienburg, den Mann gegen 21 Uhr zu kontrollieren. Das entwendete E-Bike führte dieser mit sich. Am Abend konnten den Eigentümern das entwendeten E-Bike und das Mobiltelefon wieder ausgehängt werden.

