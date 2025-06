POL-NI: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Nienburg (ots) - (Thi) Am Sonntag den 22.06.2025 ereignete sich gegen 13:14 Uhr auf der B214 in Stöckse/Nienburg ein Verkehrsunfall. Ein 33-Jähriger aus Schwarmstedt befuhr mit seinem Audi die B124 in Richtung Nienburg. Zur gleichen Zeit bog ein 83-Jähriger aus Haßbergen mit seinem Kia nach links in Richtung Steimbke ab und missachtete dabei die Vorfahrt des 33-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im ...

