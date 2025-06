Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auto aufgebrochen

Heeßen (ots)

(Kun) Im Zeitraum von Mittwoch, den 18.06.25 17:00 Uhr und Donnerstag, den 19.06.25 07:50 Uhr wurde in Heeßen an der Bergstraße ein Fahrzeug eines 32-jährigen aus Heeßen aufgebrochen. Die bisher unbekannte Täterschaft versuchte zunächst das Fahrzeug an verschiedenen Türen zu öffnen. Als dieses misslang, wurde die Heckscheibe eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurden Elektrogeräte und Werkzeuge entwendet. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Bückeburg unter 05722-28940 zu melden.

