Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Motorradfahrer verletzt sich bei Zusammenstoß mit Traktor

Warmsen (ots)

(Kun) Am 19.06.2025 um 18:45 Uhr kam es auf der Straße Haselhorn Höhe Hausnummer 98 in Warmsen Ortsteil Sapelloh zu einem Zusammenstoß zwischen einem Traktor mit Heuwender und einem Motorradfahrer- beide aus Warmsen. Der 53 -jährige Fahrer des Traktors wollte dem 16-Jährigen Motorradfahrer ausweichen. Er lenkte seinen Traktor dafür nach rechts. Der angebaute Heuwender schwenkte durch die Lenkbewegung nach links aus und traf den Motorradfahrer am Oberkörper. Dieser verletzte sich dabei schwer und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro. Am Trecker und dem angeschlossenen Heuwender entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell