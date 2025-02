Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0236 - Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Pfersee - Am heutigen Donnerstag (06.02.2025) war ein 45-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Bürgermeister-Ackermann-Straße unterwegs. Gegen 01.30 Uhr kollidierte der Mann in einer Linkskurve offenbar mit dem Bordstein, wodurch ein erheblicher Schaden am Auto entstand und die Polizei verständigt wurde. Der 45-Jährige blieb unverletzt. Bei der Kontrolle nahmen die Polizeibeamten starken Alkoholgeruch bei dem 45-Jährigen wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann. Sein Auto musste mit einem Totalschaden abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 45-Jährigen.

