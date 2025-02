Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0235 - Polizei nimmt Mann in Gewahrsam

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am heutigen Donnerstag (06.02.2025) nahmen Einsatzkräfte einen 40-Jährigen im Gablinger Weg in Gewahrsam. Gegen 00.45 Uhr informierten Passanten die Polizei über eine verdächtige Person an einer Tankstelle. Wie sich herausstellte, hantierte der 40-Jährige vor Ort offenbar mit einem Stock und einer Machete, was Passanten beunruhigte. Beim Eintreffen der Beamten zeigte sich der 40-Jährige aggressiv. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille. Die Beamten stellten die Machete sowie den Stock sicher. Der 40-Jährige verbrachte die restliche Nacht dann im Polizeiarrest. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 40-Jährigen.

