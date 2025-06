Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Randalierer in Liekwegen

Nienstädt/Liekwegen (ots)

(ma)

Auf der Liekweger Straße in Liekwegen haben bislang unbekannte Randalierer in der Nacht vom 10. auf den 11.05. und vom 14.06. auf den 15.06.2025 an insgesamt drei Bushaltestellen die Glaseinsätze zerstört und einen Verkehrsspiegel unbrauchbar gemacht, indem ebenfalls der Spiegel eingeschlagen wurde.

Die Sachbeschädigungen sind um so ärgerlicher, weil die Täter eine zuvor reparierte Bushaltestelle von der Tat am 11.05.2025 in Höhe der Hausnummern Liekweger Straße 82/83 erneut demolierten.

Es ist anzunehmen, dass derselbe Täterkreis für die diversen Graffitischmierereien an den Bushaltestellen verantwortlich ist.

Die Samtgemeinde Nienstädt hat Strafanzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung erstattet.

Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeistation Nienstädt, Tel.: 05724-397430, entgegen.

