POL-NI: Fahren unter Drogeneinfluss

Rinteln (ots) - (Thi) Ein 46-Jähriger aus Hessisch Oldendorf führte am Mittwoch den 18.06.2025 gegen 13:07 Uhr eine Probefahrt auf einem Motorrad an der Mindener Straße in Rinteln durch. Leider war das Motorrad nicht angemeldet. Zudem trug der 46-Jährige keinen Helm und war nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten leiteten die entsprechenden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Rückfragen bitte an: Nina Thieme Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg ...

