POL-NI: Illegale Motorradfahrt

Rehburg-Loccum (ots) - (Kun) Die Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber, die sachdienliche Angaben zu einem Verkehrsunfall am 17.06.2025 um 17:00 Uhr in der Friedhofstraße 2 in Rehburg-Loccum machen können. Ein weißer VW aus dem Bereich Hannover parkte rückwärts aus einer Parklücke aus und beschädigte dabei das abgeparkte Fahrzeug des 67-jährigen Geschädigten aus Wölpinghausen. An dem Fahrzeug entstand ...

