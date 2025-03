POL-WES: Niep - Erstmeldung: Verkehrsunfall fordert eine Schwerverletzte

Wesel (ots) - Am 17.03.2025 um 17:25 Uhr kam es in Moers auf der Niederrheinallee in ungefährer Höhe der Bahnüberführung (NIAG Kreisbahn) zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Personen verletzt wurden. Ein 38-jähriger Mann aus Neukirchen-Vluyn befuhr mit seinem PKW die Niederrheinallee in Fahrtrichtung Moers. Aus ungeklärter Ursache geriet er kurz vor der Bahnüberführung der NIAG-Bahn auf die Gegenfahrspur und ...

mehr