Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Wesel (ots)

Am 17.03.2025 um 17:25 Uhr kam es in Moers auf der Niederrheinallee in ungefährer Höhe der Bahnüberführung (NIAG Kreisbahn) zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Personen verletzt wurden.

Ein 38-jähriger Mann aus Neukirchen-Vluyn befuhr mit seinem PKW die Niederrheinallee in Fahrtrichtung Moers. Aus ungeklärter Ursache geriet er kurz vor der Bahnüberführung der NIAG-Bahn auf die Gegenfahrspur und stieß hier mit dem PKW eines 64-jährigen Mannes aus Neukirchen-Vluyn zusammen, der die Niederrheinallee in Gegenrichtung befuhr. Der PKW des 64-Jährigen wurde angehoben und kam auf der Fahrzeugseite auf der Fahrbahn zu liegen. Im weiteren stieß der PKW des 38-Jährigen gegen den PKW einer 48-jährigen Frau aus Moers, welche in gleicher Fahrtrichtung hinter das Fahrzeug des 64-Jährigen fuhr. Der PKW des 38-Jährigen schleuderte in der Folge gegen die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Neukirchen-Vluyn und kam zum Stillstand. Der 64-Jährige verletzte sich schwer und wurde mit einem RTW einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, in welchem er stationär verblieb. Lebensgefahr besteht nicht. Der 38-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Die PKW des 38-Jährigen und des 64-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und wurden eingeschleppt. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme durch Polizeibeamte abgeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell