Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Einbruch

Rheinberg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 1.55 Uhr, brachen zwei Männer in ein Einfamilienhaus an der Römerstraße ein.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten die Täter die Terrassentür im Erdgeschoss auf und gelangten so in das Gebäude. Im Schlafzimmer öffneten sie Schranktüren und versuchten einen Tresor zu öffnen. Dadurch wachte die 78-jährige Bewohnerin auf und machte auf sich aufmerksam. Die Täter flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort Tel.: 02842-934-0.

DF (Ref.-Nr. 250316-0200)

