POL-WES: Dinslaken - Zeugensuche nach Straßenverkehrsgefährdung unter Einwirkung von Lachgas

Rheinberg (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, gegen 1.55 Uhr, brachen zwei Männer in ein Einfamilienhaus an der Römerstraße ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten die Täter die Terrassentür im Erdgeschoss auf und gelangten so in das Gebäude. Im Schlafzimmer öffneten sie Schranktüren und versuchten einen Tresor zu öffnen. Dadurch wachte die 78-jährige ...

