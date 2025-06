POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Rehburg-Loccum (ots) - Am Mittwoch den 18.06.2025 ereignete sich gegen 11:45 Uhr ein Unfall auf der Hannoverschen Straße in Rehburg-Loccum, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 24-Jähriger aus Petershagen fuhr mit seinem VW auf einen vor ihm verkehrsbedingt wartenden 63-Jährigen aus Rehburg-Loccum in seinem Dacia auf. Der 63-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Nina Thieme ...

