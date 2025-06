Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht

Bückeburg (ots)

(Kun) Am 19.06.2025 im Zeitraum von 10:57 Uhr bis 17:39 Uhr wurde auf dem Parkplatz auf dem Dr.-Witte-Platz in Bückeburg ein ordnungsgemäß abgeparktes Fahrzeug einer 26-jährigen Bad Oeynhäuserin beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von Unfallort. Der Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei sachdienlichen Angaben an die Polizei Bückeburg unter 05722-28940 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell