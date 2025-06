Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Streitigkeiten enden mit Schussabgabe aus eine Schreckschusswaffe

Nienburg (ots)

(Kun) Am 19.06.2025 kam es gegen 23:30 Uhr im Lehmwandlungsweg in Nienburg zu familiären Streitigkeiten zwischen einer Familie aus Nienburg und deren Verwandten aus Minden. Diese eskalierten und es kam im weiteren Verlauf zu einer Schussabgabe aus einer Schreckschusswaffe. Nach Angaben der Nienburger Familie befand sich der die Verwandtschaft aus Minden zum Zeitpunkt des Anrufes bereits wieder mit einem Fahrzeug auf dem Weg nach Minden. Die Polizei war zügig mit zahlreichen Kräften vor Ort und in der Fahndung nach dem Fahrzeug. Im Rahmen der Ermittlungen konnten die Schüsse einer Schreckschusswaffe zugeordnet werden. Das flüchtende Fahrzeug konnte durch die Polizei noch im hiesigen Landkreis kontrolliert und durchsucht werden. Die Schreckschusswaffe wurde in der Nienburger Wohnung sichergestellt. Bei den Streitigkeiten kam es auf beiden Seiten zu keinen Verletzungen und keinen Sachschäden. Die Personalien aller Beteiligten stehen fest und sie durften nach den polizeilichen Maßnahmen in der Wohnung verbleiben bzw. weiter nach Minden fahren.

