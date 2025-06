POL-NI: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Hülsede (ots) - (tuc) Am 21. Juni 2025 kommt es gegen 13:30 Uhr zu einem Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses in 31867 Hülsede. Die Bewohner des brandbetroffenen Hauses konnten dieses bereits vor dem Eintreffen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst eigenständig verlassen, sodass der Eigentümer bereits selbstständig mit Löscharbeiten beginnt. Durch Kräfte der alarmierten Feuerwehren kann der Brand in der Folge ...

mehr