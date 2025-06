Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses

Hülsede (ots)

(tuc) Am 21. Juni 2025 kommt es gegen 13:30 Uhr zu einem Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses in 31867 Hülsede. Die Bewohner des brandbetroffenen Hauses konnten dieses bereits vor dem Eintreffen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst eigenständig verlassen, sodass der Eigentümer bereits selbstständig mit Löscharbeiten beginnt. Durch Kräfte der alarmierten Feuerwehren kann der Brand in der Folge unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden. Der Gebäudeschaden wird auf ca. 30.000EUR geschätzt, Personenschaden ist nicht entstanden. Das Gebäude ist nach Einschätzung der Feuerwehr vor Ort weiterhin begeh- und bewohnbar. Die Brandursache ist von polizeilicher Seite aktuell unbekannt, die Ermittlungen dauern an.

