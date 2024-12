Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verfolgungsfahrt unter Drogeneinfluss?

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Ein 20 Jahre alter Iserlohner konnte nach einer Verfolgungsfahrt und einer Flucht zu Fuß gestellt werden - nun ermittelt die Polizei. Am heutigen Dienstagmorgen wollten Polizeibeamte gegen 7:10 Uhr an der Hagener Straße (B236) den Iserlohner stichprobenartig für eine allgemeine Verkehrskontrolle anhalten, er fuhr mit seinem Mazda aus Letmathe in Richtung Nachrodt. Die Zeichen missachtete der Fahrer jedoch und beschleunigte weiter. Er überholte an unübersichtlichen Stellen andere Fahrzeuge, geriet in gefährliche Situationen mit dem Gegenverkehr und nötigte diese zum Bremsen und Ausweichen. An der Nachrodter Lennebrücke zog er an den an der Ampel wartenden Autos vorbei, der Gegenverkehr musste sich teils auf den Gehweg retten. An der Geschwister-Scholl-Straße kam der 20-Jährige dann auf Grund der Verkehrssituation schließlich nicht mehr weiter, er flüchtete zu Fuß. Nachdem er jedoch wenige Meter weiter stürzte, war die Polizei zur Stelle: er wurde zur Wache verbracht. Ein positiver Drogentest war vorhanden - ein Führerschein jedoch nicht. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher und ermittelt nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, zudem entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Zeugen der gefährlichen Fahrmanöver können sich an die Altenaer Polizei wenden, nach der Blutprobe ging es für den Iserlohner zu Fuß weiter. (lubo)

