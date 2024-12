Hemer (ots) - Unbekannte haben zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen einen Feuerwerkskörper in ein Lüftungsrohr eines Gebäudes an der Friedrich-Grohe-Straße gesteckt und angezündet. Die Abdeckung des Abluftrohres ist geschmolzen, die Fassade weist nun starke Rußrückstände auf. Der Ruß hat offenbar auch den Weg in ein Zimmer gefunden. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) ...

mehr