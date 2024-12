Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Drogen am Steuer - Ladendieb - Betrüger am Telefon und anderes

Iserlohn (ots)

Am Donnerstag gegen 21 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife auf der Baarstraße einen Lkw-Fahrer. Wie sich herausstellte, wurde dem 42-jährigen Fahrer die Fahrerlaubnis entzogen. Trotzdem wurde er nun bereits zum zweiten Male am Steuer eines Kraftfahrzeugs erwischt. Die Polizeibeamten schrieben Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 42-Jährigen sowie gegen den Halter des Lkw wegen Zulassens einer Fahrt ohne Fahrerlaubnis. Sie untersagten die Weiterfahrt.

Weil sie etwas zu schnell durch die Kirchstraße in Letmathe fuhr, fiel eine Pkw-Fahrerin am Montagmittag einer Polizeistreife auf. Die Polizeibeamten entschlossen sich zu einer Kontrolle, bei der die 37-Jährige Anzeichen auf Drogenkonsum zeigte. Der Vortest fiel positiv aus auf Kokain und Cannabis. Sie wurde zum Krankenhaus nach Iserlohn gebracht, wo ihr ein Arzt Blutproben abnahm. Um 15.20 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 41-jährigen Pkw-Fahrer auf der Baarstraße. Auch er zeigte Anzeichen auf Drogenkonsum und wurde zur Blutprobenabnahme zur Wache gebracht. Am Montagabend gegen 23.30 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Pkw auf, der mit eingeschaltetem Motor und Warnblinklicht an der Ausfahrt Iserlohn-Zentrum auf dem Seitenstreifen stand. Den Beamten fielen gleich die weißen Ablagerungen auf dem Armaturenbrett auf. Er habe sich die Nase putzen müssen, erklärte der 42-jährige Fraurer seinen Standort. Nach einem positiven Drogenvortest auf Kokain durchsuchten die Beamten das Fahrzeug und entdeckten ein Ü-Ei mit weißem Pulver. Er wurde zur Blutproben-Abgabe mitgenommen zur Wache. Der Fahrer bekam Strafanzeigen wegen Fahrens unter Betäubungsmitteln und einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz. Die Substanz - vermutlich Kokain - wurde sichergestellt. Außerdem lag ein Haftbefehl vor. Der 42-Jährige bezahlte den offenen Geldbetrag und wurde entlassen.

Heute Nacht um 3.10 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 23-jährigen Mann in der Rathausstraße. Auch er zeigte die Anzeichen auf Drogenkonsum. Ein freiwilliger Drogenvortest fiel positiv aus auf Cannabis. Der Fahrer musste zur Blutprobenabnahme mitkommen zur Wache. Alle Fahrer bekamen Anzeigen wegen Fahrens unter Betäubungsmitteln.

Eine alkoholisierte 32-jährige Hemeranerin verursachte in der vergangenen Nacht mehrere Polizeieinsätze. Sie randalierte zunächst in der Nacht an einer Tankstelle und bekam von der hinzu gerufenen Polizei einen Platzverweis. Kurz nach 2 Uhr randalierten sie und zwei Männer an einer Bushaltestelle in der Friedrichstraße, wo sie gegen die Scheiben und gegen die Mülleimer traten. Die Poliizeibeamten sprachen erneut einen Platzverweis aus, dem die Frau jedoch nicht folgte. Als die Beamten ihre Androhung wahr machten, sie in Gewahrsam zu nehmen, um den Platzverweis durchzusetzen, beschimpfte sie die Beamten als "Hurensohn" und "Arschloch". Auf der Polizeiwache trat sie mit ihrem Stiefel einem Beamten gegen das Schienbein und wehrte sich massiv. Ein Arzt bescheinigte die Gewahrsamsfähigkeit. Ihren Rausch konnte sie im Gewahrsam ausschlafen. Sie bekam Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Zwischen Sonntagabend und Dienstagnachmittag verschafften sich Unbekannte Zugang zum Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Treppenstraße und entwendeten zwei Taschen mit persönlichen Gegenständen, zwei Paar Schuhe und eine Handtasche.

Dem Kinderzentrum Nußberg wurde Spielzeug gestohlen: Unbekannte sind zwischen Freitag- und Dienstagnachmittag in die Gartenhütte der Einrichtung an der Königsberger Straße eingebrochen. Sie entwendeten unter anderem ein großes Mikado-Spiel und diverses Sandspielzeug. Die Polizei nahm eine Anzeige auf.

Ein 79-jähriger Iserlohner hat am Donnerstag vergangener Woche einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter einen Fern-Zugang zu seinem Computer gewährt. Er bekam eine Meldung auf seinem PC, wonach er sich angeblich einen Trojaner eingefangen habe und sollte eine Rufnummer anrufen. Das tat er. Am anderen Ende der Leitung meldete sich eine Person mit osteuropäischem Akzent und gab Anweisungen, was der Senior am Rechner machen sollte. "Plötzlich" habe der Unbekannte Zugriff auf seinen Computer gehabt, während der Geschädigte nichts mehr am Rechner machen konnte.

Die Polizei warnt immer wieder vor dieser Betrugsmasche. Die Meldung über einen angeblichen Viren- oder Hackerfall dürfte in Verbindung mit der Aufforderung, eine Telefonnummer anzurufen, in den allermeisten Fällen eine Fake-Meldung sein. Die plötzlich aufklappende Meldung jagt zunächst einmal einen Schrecken ein - und das soll sie auch. Denn es führt schnell zu unüberlegten Handlungen. Die Täter nutzen die Benachrichtigungsfunktion des Browsers. News-Seiten-Betreiber verwenden diese Funktion beispielsweise, um auf neue Nachrichten aufmerksam zu machen. Es können aber auch Fake-Meldungen eingespeist werden. Wer diese Funktion nicht nutzt, der kann sie in den Browser-Einstellungen abstellen. Keinesfalls sollte man irgendeinem Fremden Zugriff auf den Rechner ermöglichen. Die Täter suchen nach Online-Banking-Zugängen und bedienen sich. Oder sie verlangen hohe Gebühren, um den gar nicht vorhandenen Virenbefall zu beseitigen. Wer Zugang zu fremden Rechnern bekommt, der kann zudem Schadsoftware installieren oder sich einen Zugang einbauen, um später erneut auf den Rechner zuzugreifen. (cris)

Zwischen Sonntag- und Montagmorgen wurde an der Straße Im Tückwinkel eine Scheibe eines VW Caddy eingeschlagen. Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Montag in das Fahrzeug einer in der Von-der-Kuhlen-Straße ein und erbeuteten einen Aschenbecher und das Stück einer Antenne. Mögliche Hinweise nimmt die Polizei unter 5029-0 entgegen. (lk)

Am Montagnachmittag wurde in einem Discounter An Pater und Nonne ein Ladendieb erwischt. Der 30-jährige Mann wollte in seinem Rucksack diverse Lebensmittel an der Kasse vorbei nach draußen tragen. Zuvor hatte er sich sehr auffällig verhalten, weshalb das Personal genauer hinschaute. Die Mitarbeiter holten die Polizei. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, nahmen ihn die Polizeibeamten mit zur Wache, wo er eine Sicherheitsleistung entrichtete. Er bekam eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Der Besitzer eines Automatenkiosks erwischte am Montag kurz nach 3 Uhr einen 20-jährigen Mann, der in dem Automatenraum die Tapete zerkratzte. Der Tatverdächtigte erklärte die Tat mit "Langeweile". (cris)

