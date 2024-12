Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit mit Kontrolleur

Menden (ots)

Ein alkoholisierter 16-Jähriger hat sich am Montagabend mit dem Fahrkartenkontrolleur der Regionalbahn gestritten. Bei einer Fahrkartenkontrolle gegen 20 Uhr konnte der 16-Jährige weder Fahrkarte noch Ausweis vorzeigen und wollte auch den Zug nicht verlassen. Als ihn der 32-jährige Kontrolleur darauf am Arm griff, um ihn nach draußen zu führen, rastete der 16-Jährige nach Aussagen des Kontrolleurs aus und habe ihn weggeschubst. Der Kontrolleur fiel gegen eine Armlehne. Der Kontrolleur wies den Lokführer des inzwischen fahrenden Zuges an, an der Haltestelle Bösperde zu stoppen und dort auf die Polizei zu warten. Die Beamten schrieben eine Strafanzeige wegen Erschleichens von Leistungen und Körperverletzung. Der 16-Jährige zeigte seinerseits den Kontrolleur an wegen Körperverletzung (dem Griff an den Arm). Die Polizeibeamten nahmen ihn mit zur Wache nach Menden, wo er von Erziehungsberechtigten abgeholt wurde. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell