POL-IZ: 250416.1 Horst: Zeugenaufruf nach unerlaubter Müllentsorgung

Horst (ots)

Am Montag, dem 07.04.2025, stellte ein Mitarbeiter eines Abbruchunternehmens fest, dass Unbekannte in einer nicht unerheblichen Menge asbesthaltige Dacheindeckung auf dem Gelände des ehemaligen Bahnhofs Horst illegal entsorgt hatten.

Ein Mitarbeiter der am Bauvorhaben am alten Bahnhof Horst beteiligten Firma gab der Polizei in Krempe einen Hinweis auf ein mögliches Umweltdelikt. Vermutlich am 05.04.2025 hatten Unbekannte eine größere Menge Dachbaustoffe, bestehend aus asbesthaltiger Dacheindeckung, Lichtplatten, Altreifen und Hausmüll, illegal auf dem vorgenannten Baustellengelände entsorgt.

Die bisher durchgeführten Nachforschungen der zuständigen Dienststelle für Umweltdelikte, des Polizeibezirksreviers Heide, erbrachten trotz umfangreicher Ermittlungsarbeit bisher keine Hinweise auf den Verursacher.

Das Polizeibezirksrevier Heide bitten nun um die Mithilfe aufmerksamer Bürger: Wer kann Hinweise darauf geben, ob verdächtige Fahrzeuge mit einer entsprechenden Landung an großen Dachplatten am 05.04.2025 auf dem Baustellengelände am alten Bahnhof Horst abgelegt hat?

Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 94330 oder unter mailto:www.umwelt.heide.pbr@polizei.landsh.de'> www.umwelt.heide.pbr@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

Björn Loop

