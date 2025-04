POL-IZ: 250416.1 Lägerdorf: Fahrlässige Brandstiftung Hecke in Brand

Krempe (ots) - In der Zeit vom Mittwoch, dem 09.04.2025, bis zum Donnerstag, dem 10.04.2025, ist es in Krempe zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen beschädigte ein bisher unbekanntes Fahrzeug einen geparkten PKW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit von Mittwoch, 17:00 Uhr, bis Donnerstag, 14:00 Uhr, stand ein VW Tiguan vor der ...

