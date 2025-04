Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250415.1 Itzehoe: Streit geschlichtet, Stromversorgung wiederhergestellt

Itzehoe (ots)

Am Sonntagabend rief ein 24-jähriger Itzehoer die Polizei. Er gab an, dass es einen Streit gegeben habe, ihm sei durch den Vermieter der Strom abgestellt worden.

Um 18:30 Uhr trafen die Beamten des Polizeirevier Itzehoe in der Mühlenstraße ein und führten zunächst ein Gespräch mit dem Beschwerdeführer. Danach stellten sie fest, dass der Anrufer selbst Ursachengeber für den Stromausfall war: Ein Kurzschluss in seiner Wohnung hatte zur vorschriftsmäßigen Abschaltung der Gesamtstromversorgung geführt. Die Stromversorgung stellten die Beteiligten selbständig wieder her.

Die Polizei fertigte einen Einsatzbericht und traf keine weiteren Maßnahmen.

Björn Loop

