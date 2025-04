Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250411.2 Heide: Kontrolle des Waffen- und Messerverbotes am Bahnhof

Heide (ots)

Heute Nachmittag kontrollierten Polizeibeamte des Polizeireviers Itzehoe gemeinsam mit Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Flensburg das Waffen- und Messerverbot im öffentlichen Personennahverkehr. Hintergrund sind die Stärkung der Sicherheit im ÖPNV und die seit Oktober 2024 geltenden Regelungen des Waffengesetzes, die das Mitführen von Waffen und Messern im Personenfernverkehr untersagen. Zusätzlich regelt die seit dem 23. Dezember 2024 gültige "Landesverordnung über das Führen von Waffen und Messern in Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs" für Schleswig-Holstein, dass Messer nicht griffbereit mitgeführt werden dürfen. Zwischen 14:30 und 18:30 Uhr überprüften acht Beamte des Polizeireviers Heide sowie vier Bundespolizisten insgesamt 150 Personen am Bahnhof in Heide. Dabei stellten sie vier Messer sicher und leiteten gegen deren Besitzer entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Gegen zwei weitere Personen wurden Ermittlungsverfahren sowohl durch die Bundes- als auch Landespolizei eingeleitet, da sie Rauschmittel in nicht geringen Mengen mit sich führten. Der Großteil der kontrollierten Bürger zeigte Verständnis für die Maßnahmen. Auch in Zukunft wird die Polizei den Nah- und Fernverkehr verstärkt kontrollieren, um die Sicherheit der Reisenden zu gewährleisten.

Björn Loop

