Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250410.3 Breitenburg: Pedelecfahrer schwer verletzt - Autofahrer flüchtet

Breitenburg (ots)

Gestern Nachmittag stürzte ein 89-jähriger Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall an der Landesstraße 116 und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein beteiligter Autofahrer verließ den Unfallort, ohne sich auszuweisen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Um 16:54 Uhr befuhr der 89-Jährige den Radweg "Am Schloss" aus Richtung Charlottenberg kommend in Richtung Schloss Breitenburg. Zeitgleich rangierte ein bislang unbekannter Autofahrer an einer Zufahrt auf Höhe der Breitenburger Fähre und wollte auf die Landesstraße 116 einbiegen.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Pedelecfahrer stark ab. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden. Ein direkter Kontakt mit dem Auto blieb aus.

Der 89-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Noch während sich Ersthelfer um ihn kümmerten, fuhr der beteiligte Autofahrer davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Es soll sich um einen kleinen, silbernen PKW gehandelt haben. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Itzehoe unter 04821 6020 zu wenden.

Björn Gustke

