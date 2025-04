POL-IZ: 250410.2 Sankt Michaelisdonn: Opfer identifiziert (Folgemeldung zu 250409.2)

Sankt Michaelisdonn (ots) - Heute Nachmittag brach in einem Einfamilienhaus in Sankt Michaelisdonn ein Brand aus, bei dem zwei Menschen ums Leben kamen. Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle, die Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache. Um 13:17 Uhr meldete ein Zeuge ein Feuer in einem Wohnhaus in der Johannssenstraße. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten ...

