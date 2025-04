Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250409.2 Sankt Michaelisdonn: Brand mit zwei Toten

Sankt Michaelisdonn (ots)

Heute Nachmittag brach in einem Einfamilienhaus in Sankt Michaelisdonn ein Brand aus, bei dem zwei Menschen ums Leben kamen. Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle, die Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache.

Um 13:17 Uhr meldete ein Zeuge ein Feuer in einem Wohnhaus in der Johannssenstraße. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand, zwei Personen starben an ihren Verletzungen. Die Identität der Toten steht derzeit noch nicht zweifelsfrei fest.

Die Ursache des Feuers ist bislang ungeklärt. Die Kriminalpolizei Heide führt die Ermittlungen.

Weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden.

Björn Gustke

