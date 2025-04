POL-IZ: 250408.2 Heide: Radfahrerin bei Zusammenstoß verletzt - Polizei sucht flüchtigen Unfallbeteiligten

Delve (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen zwei Täter in ein Einfamilienhaus in Delve ein. Eine Bewohnerin überraschte das Duo, das daraufhin ohne Beute flüchtete. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Gegen 02:05 Uhr hörte eine 78-jährige Bewohnerin verdächtige Geräusche in ihrem Haus in der Süderstraße. Als sie der Ursache ...

mehr