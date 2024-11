POL-E: Essen: 20 Randalierer bedrängen Polizisten nach Ingewahrsamnahme

Essen (ots) - 45128 E.-Südviertel/45239 E.-Fischlaken/45355 E.-Bochold: In den vergangenen Tagen waren wieder etliche Trickbetrüger mit unterschiedlichen Maschen in der Stadt unterwegs. Am Freitag (15. November, gegen 13 Uhr) wurde die Polizei an die Hohenzollernstraße ins Südviertel gerufen. Ein Senior war dort von Unbekannten angerufen worden, die sich als Beamte ...

mehr