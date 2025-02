POL-BO: Fußgänger kollidiert mit anfahrendem Linienbus und wird schwer verletzt

Bochum (ots) - Nach einem Wohnungseinbruch in Bochum-Hamme am Montagnachmittag, 24. Februar, fahndet die Polizei nach zwei tatverdächtigen Frauen. Es werden Zeugen gesucht. Nach derzeitigem Stand verschafften sich Unbekannte zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Wohnung an der Wanner Straße / Dorstener Straße. Sie durchsuchten sämtliche Räume und ...

