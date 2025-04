Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250411.1 Brunsbüttel: Sachschaden nach Wellenschlag

Brunsbüttel (ots)

Am Donnerstagmorgen passierten drei Schiffe ein Bunkerschiff im Nord-Ostsee-Kanal. Durch den Wellenschlag schaukelte sich das Bunkerschiff auf, es entstand ein geringer Sachschaden am Schiff, die Entladestelle blieb unbeschädigt.

Ein unter Deutscher Flagge fahrendes Bunkerschiff entlud an der NOK-Südseite auf Höhe der Melamidstraße in Brunsbüttel gerade seine Ladung. Während des Bunkervorganges passierte drei vorbeifahrende Schiffe die Ladestelle. Deren Sog- und Wellenschlag führte dazu, dass sich das Bunkerschiff aufschaukelte und an diesem ein geringer Sachschaden entstand. Die Ladestelle blieb unbeschädigt.

Personen kamen bei dem Ereignis nicht zu Schaden, die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Die Wasserschutzpolizei Brunsbüttel fertigte einen Seeunfallbericht. Alle Schiffe konnten ihre Fahrt fortsetzen.

Björn Loop

