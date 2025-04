POL-IZ: 250414.2 Büsum: Gewässerverunreinigung durch Öl

Brunsbüttel (ots) - Am Donnerstagmorgen passierten drei Schiffe ein Bunkerschiff im Nord-Ostsee-Kanal. Durch den Wellenschlag schaukelte sich das Bunkerschiff auf, es entstand ein geringer Sachschaden am Schiff, die Entladestelle blieb unbeschädigt. Ein unter Deutscher Flagge fahrendes Bunkerschiff entlud an der NOK-Südseite auf Höhe der Melamidstraße in Brunsbüttel gerade seine Ladung. Während des Bunkervorganges ...

