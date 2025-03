Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Täter bei Einbruch gestört

Meppen (ots)

Gestern Abend gegen 18:55 Uhr kam es in der Nödiker Straße zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Zwei bislang unbekannte Täter versuchten in eine Gartenhütte zu gelangen, als sie von der Eigentümerin gestört wurden. Beide flüchteten in Richtung "Auf der Herschwiese". Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell