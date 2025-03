Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Versuchter Einbruch in Lagerhalle

Papenburg (ots)

Gestern Abend in der Zeit von 20:20 Uhr bis 22:20 Uhr kam es in der Straße "Deverhafen" zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter versuchten ein Rolltor einer Lagerhalle zu öffnen, als sie von einem Wachmann entdeckt wurden. Sie flüchteten daraufhin in einem hellen Kombi. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 - 9260 zu melden.

