Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Dreister Diebstahl: Kinderfahrrad aus Vorgarten gestohlen! - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete bereits am 14. März zwischen 17.30 und 21.30 Uhr das ordnungsgemäß verschlossene blaue Kinderfahrrad des Herstellers "Woom" 3. Das Kinderfahrrad wurde mittels Spiralkabelschloss an der Umzäunung des Grundstücks, Ochtruper Straße 39a in Bad Bentheim gesichert.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer: 05922 - 77 66 00 zu melden.

