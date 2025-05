LPI-SHL: Zeugen nach Unfall gesucht

Hildburghausen (ots) - Mittwoch, in der Zeit von 09:30 Uhr bis 16:15 Uhr, parkte eine Frau ihren schwarzen Mercedes auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Häselriether Straße in Hildburghausen. In dieser Zeit stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen den Pkw, wodurch ein Schaden am rechen Kotflügel des Mercedes entstand. Der Unfallverursacher hatte die Unfallstelle anschließend pflichtwidrig verlassen. ...

