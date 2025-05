Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht auf dem Baumarkt-Parkplatz

Hildburghausen (ots)

Mittwoch, in der Zeit von 09:30 Uhr bis 16:15 Uhr, parkte eine Frau ihren schwarzen Mercedes auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Häselriether Straße in Hildburghausen. In dieser Zeit stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen den Pkw, wodurch ein Schaden am rechen Kotflügel des Mercedes entstand. Der Unfallverursacher hatte die Unfallstelle anschließend pflichtwidrig verlassen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0116383/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

